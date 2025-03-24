Bolu'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Bolu’da, 2 katlı bir evin 2. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde korkunç bir yangın meydana geldi.



Sobayı yakıp misafirliğe giden kiracı, eve döndüğünde evin alev alev yandığını gördü.



Kiracı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



EŞYALAR KULLANILAMAZ HALA GELDİ



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.