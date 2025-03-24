Bilim insanları camı baştan tasarladı: Kendini temizliyor, mikropları yok ediyor

Araştırmacılar yalnızca ses dalgaları ve tuz kullanarak yeni bir cam türü oluşturdu. Çalışma, sadece bilimsel bir deney olmakla birlikte camı bildiğimiz şekliyle tamamen yeniden tasarlayabilecek büyük bir atılım olarak tanımlanıyor.New Atlas'ın haberine göre, yeni cam türü sayesinde 'kendi kendini temizleyen ve mikroplardan arındırabilen ön camlar' gibi ürünleri sert kimyasallar kullanmadan üretmek mümkün hale gelebilir.Normalde mühendisler, bu tür camları üretmek için genellikle iki yöntem kullanıyor: Ya moleküler bir bileşiğin cam yüzeyine bağlandığı silanizasyon reaksiyonları (moleküler bir bileşiğin camın yüzeyine bağlandığı) kullanılıyor ya da cam polimerlerle kaplanıyor.Ancak yeni yöntem, yalnızca ses dalgaları ve tuz kullanılarak bu tür camların üretilme şeklini tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Deneyler sırasında, araştırmacılar normal camı toksik olmayan bir diazonyum tuzu banyosuna batırdı. Ardından, 24kHz frekansına ayarlanmış ultrason dalgaları kullanarak camı kalıcı olarak değiştirdiler.Ses dalgaları, tuz çözeltisinde mikroskobik kabarcıkların oluşmasını sağladı. Kabarcıklar çöktüğünde ise, camla reaksiyona giren küçük ısı ve basınç patlamaları meydana geldi. Bu da camın yüzeyini tamamen değiştirerek üzerine organik bir katman eklenmesini sağladı.Araştırmacılara göre, yeni cam yöntem yöntemi, daha berrak araba ön camları ya da kendini temizleyen bina camları üretilmesinin önünü açacak. Ek olarak biyoyakıt üretimi ve su arıtma sistemlerinde de iyileşmeler sağlayabilir.