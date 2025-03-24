Aydın'da ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde seyreden ticari araç sürücüsü,Yörükali Efe kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, otyolda savrulduktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı.Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan S.B.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.