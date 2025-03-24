Aydın'da ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Yenipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç, bariyerlere saplandı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde seyreden ticari araç sürücüsü,Yörükali Efe kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, otyolda savrulduktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
4 YARALI
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı.
DURUMU AĞIR
Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan S.B.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.