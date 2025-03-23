Kastamonu'da yangın: 2 ev, 2 depo ve 1 araç kül oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi'nde, Osman Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek İhsan Çetin'e ait eve, bir araca ve depo olarak kullanılan iki yapıya sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iki ev, iki depo ve bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.