Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü Davut Ünsal, Antalya-Alanya D-400 kara yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, Batı Side Köprülü kavşağında yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı.KAZALI ARACA 2 OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTIAraç sürücüsü önlem almaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Abdülkadir Erbolat'ın kullandığı 07 LHM 95 plakalı Fiat Linea marka otomobil de bariyerlere çarpan araca çarptı.Ardından yine aynı istikamette gitmekte olan Hüseyin Sağlam'ın kullandığı 07 LKN 80 plakalı Hyundai marka otomobil kaza yapan araçlara çarptı.2 YARALIAraçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Fatma Ü. ve Aleyna S.E. yaralandı.Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.UZUN KUYRUKLAR OLUŞTUKazanın ardından yol ortasındaki araçların ilerleyememesi, Batı Side Köprülü kavşağının araç trafiğine kapanması nedeniyle yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.