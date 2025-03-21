Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Alanya yolu üzerinde kaza yapan hafif ticari araca 2 aracın da çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü Davut Ünsal, Antalya-Alanya D-400 kara yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, Batı Side Köprülü kavşağında yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı.
KAZALI ARACA 2 OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI
Araç sürücüsü önlem almaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Abdülkadir Erbolat'ın kullandığı 07 LHM 95 plakalı Fiat Linea marka otomobil de bariyerlere çarpan araca çarptı.
Ardından yine aynı istikamette gitmekte olan Hüseyin Sağlam'ın kullandığı 07 LKN 80 plakalı Hyundai marka otomobil kaza yapan araçlara çarptı.
2 YARALI
Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Fatma Ü. ve Aleyna S.E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kazanın ardından yol ortasındaki araçların ilerleyememesi, Batı Side Köprülü kavşağının araç trafiğine kapanması nedeniyle yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kontrolden çıkan araç, Batı Side Köprülü kavşağında yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı.
KAZALI ARACA 2 OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI
Araç sürücüsü önlem almaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Abdülkadir Erbolat'ın kullandığı 07 LHM 95 plakalı Fiat Linea marka otomobil de bariyerlere çarpan araca çarptı.
Ardından yine aynı istikamette gitmekte olan Hüseyin Sağlam'ın kullandığı 07 LKN 80 plakalı Hyundai marka otomobil kaza yapan araçlara çarptı.
2 YARALI
Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Fatma Ü. ve Aleyna S.E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kazanın ardından yol ortasındaki araçların ilerleyememesi, Batı Side Köprülü kavşağının araç trafiğine kapanması nedeniyle yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.