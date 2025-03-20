MSB: Kongre tarihi bir an önce açıklanmalı

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan haftalık değerlendirme toplantısında şu açıklamalar yapıldı:523 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMSB: Son bir hafta içerisinde 21 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 523 oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu.Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 kişi yakalandı, 977 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1086, engellenen kişi sayısı da 15 bin 25'e ulaştı.KONGRE TARİHİ BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALIDIRTerör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır.SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELERSuriye'nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman/irtibat personeli görevlendirilebilir. Ayrıca Türkiye olarak, Yeni Suriye Hükümetinin SDG ile vardığı mutabakat ile ilgili sahada yapılması gerekenlere yönelik beklentilerimiz ve çekincelerimiz muhataplarımıza iletilmiştir.