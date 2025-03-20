Ekrem İmamoğlu ile gözaltı listesinde olan Merthan Açıl’dan çarpıcı hamle: İzini kaybettirdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'na yönelik çifte soruşturma başlattı. Yürütülen iki ayrı soruşturmada kapsamında Kent Uzlaşısı kapsamında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' suçlaması ile başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Basın Danışmanı Murat Ongun'un da aralarında olduğu 84 kişi dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 22 kişi hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu belirlenen isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl'dı.Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evli olan ve Acun'un takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın, 2019'dan itibaren kurduğu reklam şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya ihaleler aldığı anlaşıldı.Hakkında gözaltı kararı olan Açıl'ın yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.Soruşturma kapsamında Hull City'de görev yapan Merthan Açıl'ın sahibi olduğu şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 334 milyon 718 bin 500 TL değerinde istisna ihaleler aldığı anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Merthan Açıl'ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergi ve lansman organizasyonları düzenliyor.Merthan Açıl'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür A.Ş.'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldı. Bu ihalelerin tamamının istisna ihaleler olduğu vurgulandı. (Sabah)