İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsmail Saymaz'ın gözaltına alınması ile ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:Kamuoyunda 'Gezi Parkı' olayları olarak bilinen ve 61'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler silsilesiyle ilgili olarak;Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap Baharı, Türkiye'de ise TAKSİM GEZİ PARKI adıyla anılan olayların, GEORGE SOROS'un yönetimindeki Open Society Institute Assistance Foundation - Açık Toplum Vakıfları vasıtasıyla gerçekleştirildiği veya teşvik edildiği, olaylara maddi destek verildiği, özellikle sanal ve sosyal medya üzerinden Sırbistan'da başlayan bu dalganın bir şekilde daha önce Arap Ülkelerine ihracının sağlandığı, sonrasında da ülkemize de kendileri açısından ihracına çalışıldığı,Bu doğrultuda ülkemizde, neredeyse her ideolojiden ve özellikle de sol görüşlü terör örgütlerinin sahada mevcut bulunan potansiyel militan gücünden ve bu örgütlerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelen sürekli bir eylem gayretinde olmaları sebebiyle, daha önce sahneye konulan bu planın diğer ülkelerde olduğundan farklı olarak, ülkemiz sosyal ve ideolojik yapısına uyarlandığı, bu nedenle de kitlelerin sanal ve sosyal medya kullanılarak bir şekilde sokağa itildiği/davet edildiği, bu olayların kitlelerin birleşme ve ortak hedefe yönelen birliktelik içerisinde bulunacakları kesişim noktası haline getirildiği anlaşılmıştır. Bu maksatla çeşitli bahanelerle başlatılan eylemlerin, toplumun hemen her kesimi tarafından destek görmesini sağlayacak şekle büründürülerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye imkan sağlayacak boyutlara ulaşmasının hedeflendiği bilinen bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöndeki faaliyetlerin de dış ülkelerdeki eylemlerle uygulama mantığı yönünden benzerlikleri sebebiyle Gezi kalkışmasını da George SOROS'un ve aynı düşünce amacını hedefleyen odakların ülkemizde mevcut uzantıları tarafından organize edildiği anlaşılmıştır.Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2025/38575 sayılı soruşturma kapsamında Şüpheli İsmail SAYMAZ isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik olarak planlanan gezi parkı olayları sürecine olan iştiraki ile ilgili yapılan çalışmalarda;Taksim Dayanışması içinde görev alan ve gezi parkı olayları sürecinde eylemlerin derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla forum toplantı organizasyonları faaliyetinde bulunan, olaylar sürecinde gezi parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman KAVALA'nın websitesinin hazırlanmasında ve bahse konu şahsın eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri, Gezi davası ana sanıkları olup olayların organizasyon ve yönlendşrmsinden sorumlu konumdaki Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can ATALAY, Çiğdem Mater UTKU ve Ayşe Mücella YAPICI ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı, Ayrıca kendisi hakkında yapılan açık kaynak çalışmalarında kişisel sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olayları ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu ve bir plan ve senaryo dahilinde yürütülen kalkışma olaylarını tüm ülkeye yaymaya çalıştığı, gezi parkında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı ve bu suretle de üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım suçunu işlediği anlaşılan İsmail Saymaz yakalanarak gözaltına alınmış olup arama işlemleri devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir. Gezi Parkı olayların yönlendirilmesinde ve organizasyonunda iştirakı tespit edilen tüm şahısların tespitine yönelik soruşturmalar derinleştirlerek devam edecektir.