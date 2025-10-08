Ankara'daki konser vurgunu soruşturmasında iddianame hazırlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konserler üzerinden yaptığı vurgunla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 'nitelikli zimmet' suçlaması dikkat çekti.5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.