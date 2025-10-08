Sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlama hediye etti! 'Alevi Bektaşiler olarak kendisine minnettarız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Bingöl, Bahçeli'ye makamında bağlama çalıp, sonra da aynı bağlamayı hediye etti.'ALLAH RAZI OLSUN' DEMEK İÇİN ZİYARETTE BULUNDUM'Bingöl, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 'Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacıbektaş'ta bulunan kendi arsası üzerine yapılan dünyanın en büyük cem evi külliyesini inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak teşekkür etmek için, bir 'Allah razı olsun' demek için ziyarette bulundum.'KENDİSİNE MİNNETTARIZ'Kendisine daha önce hazırladığım bir alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da Sayın Genel Başkan'a hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak' ifadelerini kullandı.