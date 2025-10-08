Bugün Hava Nasıl? Yağmur Var Mı?

Ege Bölgesinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 18, Muğla'da 15, Afyonkarahisar'da 16 derece ölçülüyor.Yağışlar Akdeniz Bölgesinin geneline yayıldı. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinin de genelinde sağanak yağışlı bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları Ankara'da 20, Eskişehir'de 18, Kayseri ve Sivas'ta 23 derece ölçülüyor.Karadeniz Bölgesinin orta ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar görülürken bölgenin doğusunda hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar Bolu'da 17, Samsun'da 26, Trabzon'da 25 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey ve güney kesimlerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları ise Kars'ta 23, Elazığ'da 28, Hakkari'de 25 derece ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor.