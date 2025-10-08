AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, terörsüz bölge konusundaki hassasiyetin korunması gerektiğini ifade etti.YENİ ANAYASA AÇIKLAMASICumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj da nettir. Bu hepimizin, devlet adamlarının gelecek nesillere olan bir borcudur. Bununda hassasiyetle yerine getirme konusunda çalışmalar devam ediyor.'İSRAİL'İN ZORBALIK DIŞINDA BİR İŞ BİLMEDİĞİ BİR KERE DAHA GÖRÜLDÜ'Netanyahu şebekesinin, Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü. Bu soykırıma karşı duran tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz.Sumud Filosu ile ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu. Ülkemize getirildiler. Burada karşı karşıya kalınan müdahale suçtur. Bunların her alanda zorbalık dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü.'İNSANLIK DIŞI KARAKTERLERİNİ GÖSTERDİLER'Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak tüm dünyaya ulaştıran bir eylem yapmışlardır. Bu işledikleri suçların hepsinin hesabı sonunda sorulacak. Tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri, kötü koşullara mahkum ederek bir kere daha insanlık dışı karakterlerini göstermiş oldular.'GAZZE'DE BARIŞ PLANIHamas barıştan ve ateşkesten yana olduğunu gösterdi. İyi bir cevap yayınladı. Bunun hayata geçirilmesi için fırsat verilmesi gerekiyor. Ancak İsrail'in hemen saldırarak daha çok insan öldürmesi, Netanyahu'nun düşmanca bir tutum içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdi.Buna uluslararası toplumun müsaade etmemesi gerekir. Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan tutarlı plan görüldüğü gibi birçok devlet atrafından benimsenen bir yaklaşım haline gelmiştir.Aslında bu meselenin nihai çözümü, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde devlet olarak orada var olmasıdır. Ancak İsrail iki devletli çözümü dillendirmeyi bile suç olarak kullanıyor.'FİLİSTİN SADECE FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN YÖNETİLEBİLİR'Filistin Filistinliler tarafından yönetilmelidir. Bunun dışındaki herhangi bir plan, Netanyahu'nun katliam politikasına eşlik etmektir. Filistin sadece Filistinliler tarafından yönetilebilir. Filistin bağımsız olarak var olmalı. Bu süreci yakından takip ediyoruz.TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASITerörsüz Türkiye tarihi bir adımdır. PKK'nın feshi bütün uzantılarıyla olmalı'