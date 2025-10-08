Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinde tabela değişti

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi. Bugün itibarıyla hem benzinin hem de motorinin litre fiyatında 1 liradan fazla düşüş oldu. Peki 8 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ne kadar İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıta çifte indirim geldi.Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde fiyat düşüşü oldu. Benzinin litresi 1 lira 30 kuruş, motorinin litresi 1 lira 38 kuruş ucuzladı.Benzin: 52,10Motorin: 53,19Otogaz: 27,71Benzin: 51,94Motorin: 53,05Otogaz: 27,08Benzin: 52,95Motorin: 54,20Otogaz: 27,60Benzin: 53,28Motorin: 54,53Otogaz: 27,53Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.