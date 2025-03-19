Edirne'de hafriyat kamyonu ile araç çarpıştı: Baba oğul yaralı!

Edirne'de hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü S.Y. ile yanındaki babası A.O.Y. yaralandı...

Kaza, Edirne-Kırklareli kara yolunun Akardere köyü kavşağında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı otomobil ile E.D. yönetimindeki hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı.Kamyonun altında sürüklenen otomobilde sürücü S.Y. ile babası A.O.Y. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı ve kapıları kesilerek çıkarılan baba ile oğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon şoförü E.D. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.