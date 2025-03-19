CHP'li İBB delil karartıyor! İmamoğlu'na gözaltı sonrası evraklar imha ediliyor: Saraçhane, Kasımpaşa, Kömürcüoda'ya dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin delil karartmaya başladı. İBB'nin bazı birimlerinde yöneticiler tarafından evrakların imha edilmeye başlandığına dair ihbarlar yapıldı. İmamoğlu'nun danışmanı Hasan Turunç'un yurt dışından asistanı Ayşe Gülbahar'a "Tüm evrakları topla kendi evine götür" talimatı verdiği öğrenildi. Bir belediye bürokratı ise müdürlerinin isimlerini verip "Şartnameye uygun olmayan alın yaptılar, çöp tesisinde imha ediyorlar itirafında bulundu.
CHP'li İBB'ye 'temiz eller' operasyonu yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 'suç örgütü lideri' sıfatıyla gözaltına alındı.
Evinde arama yapılan Ekrem İmamoğlu, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Operasyon kapsamında Murat Ongun'la beraber İmamoğlu'nun oluşturduğu 'eko'sistemdeki 100'den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.
Ayrıca yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması çerçevesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreteri Mahir Polat da evlerinden alındı.
CHP'Lİ İBB DELİL KARARTIYOR
İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin delil karattığı görüldü.
İBB'nin bazı birimlerinde yöneticiler tarafından evrakların imha edilmeye başlandığı ihbarları yapıldı. Belediyenin 4. ve 5. katlarında evrakların imha edildiği söylentiler arasında.
KASIMPAŞA EK HİZMET BİNASINDA NELER OLUYOR?
İBB Bşk.Dan.Hasan Turunç'un asistanı Ayşe Gülbahar'ın İBB Kasımpaşa ek hizmet binasındaki ofiste tüm evrakları toplattığı öğrenildi.
Turunç'un Gülbahar'a 'evdeki tüm evrakları alıp kendi evine götür' talimatı verdiği söyleniyor.
Şu anda yurt dışında bulunan Hasan Turunç'un İBB'ye başlatılan operasyon sonrası dönüş biletini iptal ettiği bir diğer detay.
ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN ALIM YAPTILAR... ÇÖP TESİSİNDE İMHA ETMEYE KALKTILAR
Bir İBB bürokratının gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e gönderdiği ihbar mesajında şu ifadeler yer aldı.
İSTAÇ Kömürcüoda Çöp Tesisi'ne alınan teknik şartnameye uygun olmayan 'ocaktaşı' malzemesi şu an İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur ve Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Güler'in talimatıyla Atık Bertaraf Müdürü Ömer Yıldırım ve Kömürcüoda şefi Semih Polat tarafından çöpe atılarak imha ediliyor.
'İMAMOĞLU VE YANDAŞLARI ZENGİN EDİLDİ'
Bu malzeme uygun olmadığı halde sahte rapor ile satın alınarak İmamoğlu yandaşları zengin edildi. Dosyayı imzalayanlar şeflik ve müdürlükle ödüllendirildi. Bu imha olmadan müdahale gerekli.