  • USD: 37,98 - 38,05
  • EURO: 41,42 - 41,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de kişisel bilgileri satanlara siber operasyonu gerçekleştirildi

Polis ekipleri, Panel ismi verilen web sitesi üzerinden kurumların ve vatandaşların bilgilerine erişim sağlayarak verileri kullandığı veya sattığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekleme: 19.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:49 / Editör: Edin Uslu
Balıkesir'de kişisel bilgileri satanlara siber operasyonu gerçekleştirildi
Balıkesir'de Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 30 şahsın, 'Panel' adı verilen web siteleri ile kamu kurum, kuruluş ve vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bu verileri kullandığı veya sattığı tespit edildi.

Tespiti yapılan şahıslar ile ilgili 30 ilde eş zamanlı olarak soruşturma yürütüldü.

OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Balıkesir ve İstanbul'da 4 adreste yapılan aramalarda; 3 bilgisayar, bir laptop, 10 cep telefonu, bir hafıza kartı, 6 simkart, bir harddisk, 47 skunk, 13 sentetik ecza maddesi, bir adet maden tarama dedektörü, 306 tarihi eser madeni para ele geçirildi.
Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 3 şahıs, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan adli mercilerce tutuklandı.

Balıkesir'de kişisel bilgileri satanlara siber operasyonu gerçekleştirildi