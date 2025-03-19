Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor! İşte Sebebi

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı yeni duyuruda, bir çocuk kıyafetinin daha yasaklandığını duyurdu. İşte piyasadan toplatılmasının sebebi…

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri incelemeye devam ediyor.Yapılan son denetimlerde, bir çocuk giyim ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.18 Mart 2025 tarihinde yayınlanan listedeki bu ürünün yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.Bakanlığın yayınladığı listeye göre, Zng markasına ait 7-14 yaş kırmızı elbisede güvensizlik tespit edildi.Elbisenin kordon ve büzme ipleri güvenlikten geçemedi. Piyasaya arzın yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.