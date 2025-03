Ankara’da su fiyatları rekor kırdı! Mansur Yavaş’a tepki çığ gibi

Ankara'da su fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılında metreküpü 5 TL olan suyun fiyatı, son zamlarla birlikte 50,92 TL'ye yükseldi. Son altı yılda su fiyatları 10 kat artarken, aynı dönemde elektrik fiyatlarındaki artış 4 katla sınırlı kaldı. Bu durum, su faturalarının elektrik faturalarını aşmasına neden oldu ve vatandaşları ekonomik olarak zor durumda bıraktı.Mansur Yavaş, seçim döneminde Ankara'yı Türkiye'nin en uygun fiyatlı şehri yapacağına dair vaatlerde bulunmuştu. 'Ankara, Türkiye'nin en zengin ili olacak ancak aynı zamanda en ucuz hizmet veren kent olacak' sözleriyle vatandaşlara umut veren Yavaş'ın bu vaadi, su fiyatlarındaki artışla birlikte havada kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su fiyatları açısından Türkiye'nin en pahalı ilk 5 belediyesinden biri oldu.Son zamla birlikte Ankara'da suyun ortalama metreküp fiyatı 50,92 TL'yi buldu. 'Allah'ın suyundan para kazanılmaz' diyen Mansur Yavaş yönetiminde, su fiyatlarının 10 kat artması vatandaşlar arasında büyük tepkiye yol açtı.Türkiye genelinde elektrik fiyatları son yıllarda yüzde 480 oranında zamlandı. Su maliyetinin en büyük gider kalemlerinden biri olan elektrik fiyatları 4,8 kat artarken, suyun fiyatının 10 kat artması, vatandaşların faturalarında ciddi bir yük oluşturdu. Su faturalarının elektrik faturalarını geçmesi, Ankara halkının tepkisini çekti. Vatandaşlar, Mansur Yavaş yönetiminin 'ucuz hizmet' vaadini yerine getiremediğini ve artan fiyatlar karşısında zor durumda kaldıklarını belirtti.Ankaralı vatandaşlar, artan su fiyatları ve belediye yönetiminin politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi:Besim İridağ: 'Valla ben bir ölçüm yaptım, metreküpü 42 TL. Elektrik kilovat saati 2 TL 83 kuruş. Bundan başka hesap yapmaya gerek yok. Mansur Yavaş, sudan para almayacağım demişti. Sözünün eri olmadığını Beypazarı'ndan tanıdığım için fazla önemsemedim zaten. O cümlesinin yalan olduğu da ortaya çıkmış oldu. Toplumun salak yerine konulmasına çok üzülüyorum. Ucuz hizmet bir kenara, hizmetleri gerçekleştirme noktasında bile çok eksik bir büyükşehir yönetimi var. Ulaşım berbat bir halde, otobüslerin hali içler acısı. Teleferiği de kapattı çünkü işletecek cesareti ve yüreği yok. Siyaset cesaret ister, yürek ister. O zaten Beypazarı'nda da o cesareti ve yüreği gösterememişti. Ve bu adam Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek, öyle mi? Belediyeyi yönetmeyi beceremeyen adam, hiç inandırıcı gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bütün mesaisini harcıyor ama Ankara'ya dair hiçbir hayali, vizyonu yok.'İbrahim Polat: 'Ben ASKİ'den emekliyim, neyin ne olduğunu biliyorum. Mansur Yavaş 'sudan kâr edilmez, su Allah'ın nimetidir' diyordu ama Devlet Su İşleri'nden 1 liraya aldığı suyu vatandaşa 50 liraya satıyor. Bu suyun bir hizmet maliyeti varsa, elektrikten nasıl daha pahalı olabiliyor? Mansur Yavaş'ın Ankara için 6 yılda yaptığı hiçbir şey yok, sadece çevresini doyuruyor. Gözle görülür bir hizmetin olduğunu düşünmüyorum. Zaten CHP demek ülkeyi batırmak demek. En büyük icraatları yalan söylemek, algı yapmak, vatandaşı kandırmak. Melih Gökçek zamanında en azından gözle görülür birkaç şey vardı. En çok eleştirdikleri Ankapark bile bir projeydi, bir hizmetti. Ama gelir gelmez onu da çürüttüler. Milyarlık tesisi çöpe çevirdiler. En basitinden, halk ekmeği bile yürütemez hale geldiler. Bugün bir halk ekmek alıyorsunuz, içi hamur. Eski halk ekmekle alakası bile yok. Üstüne üstlük, neredeyse normal ekmekle aynı fiyata satılıyor. CHP'nin bu ülkenin yararına bir çivi çaktığını görmedim. Sıkışınca 'Biz Atatürkçüyüz' diyorlar. Yahu siz Atatürk'e kurban olun! Atatürk'teki fırsat bunlarda olsa, ülkeyi tamamen satarlardı. Mansur Yavaş şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığına oynuyor ama ondan çoban bile olmaz. Mansur Yavaş'ın önüne üç tane koyun ver, birini kaybeder gelir.'Zeynep Kanık: 'Yani neredeyse maaşınızın yarısı suya gidecek yakında. Allah'ın suyunu bile bu kadar zamlı yapamazlar. Sadece su bedeli değil, atık su bedeli de çok fazla. Göreve gelmeden önce 'sudan para almayacağım' demişti Mansur Yavaş ama şimdi su faturaları elektrik faturalarını geçmiş durumda. Seçilmeden önce vaatleri bol keseden veriyorlar, seçildikten sonra da insanları zarara uğratıyorlar. Ayrıca, aşırı pahalı verilen su içilebilecek kalitede bile değil. Biz evimizde arıtma kullanıyoruz. Musluktan içilen su karın ağrısı ve ishal yapıyor. Geçenlerde burada bir su borusu patladı, saatler sonra müdahale edebildiler. O kayıp suların bedelini de bize yansıtıyorlar. Mansur Yavaş sosyal yardım algısı yapıyor ama benim binamda iki maaşla geçinen bir kişiye bile yardım geliyor. Yani bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine değil, kendi belirledikleri insanlara gidiyor. Ulaşım fiyatlarına geldiğimizde de durum farklı değil. Türkiye'nin en pahalı ulaşım ücretlerinden birini ödüyoruz. Aktarmalar mesela eskiden ücretsizdi, şimdi 12,5 TL oldu. Bu inanılmaz yüksek. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı sevdasında ama Erdoğan'la kendini kıyaslaması komik olur. Zaten yerel seçimde Mansur Yavaş'a oy verenlerin çoğu pişman. Çevremde çok fazla böyle insan var. CHP şu an erken seçim diyor ya, aslında yapılması gereken şey erken yerel seçim. Çünkü CHP'li belediyelerle bu işin yürümeyeceği belli.'Adem Doğramacı: 'Ankara'da yaşayan biri olarak, Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde yaşadıklarımızı paylaşmak istiyorum. Seçim öncesinde verdiği vaatler, özellikle de 'sudan para almayacağım' sözü, birçok kişi gibi beni de umutlandırmıştı. Ancak bugün geldiğimiz noktada, su faturaları elektrik faturalarını geçmiş durumda. Üstelik bu suyun kalitesi de oldukça düşük. Ulaşım konusunda ise durum hiç iç açıcı değil. Otobüslerin bakımsızlığı ve yetersizliği, her gün işe giden vatandaşlar için büyük bir sorun.Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çaba harcıyor. Ancak belediyeyi yönetmekte zorlanan birinin, ülkeyi yönetecek kapasitede olup olmadığı ciddi bir soru işareti. En dikkat çeken konulardan biri de suya gelen zamların nereye harcandığı. Mansur Yavaş, suya 10 kat zam yaparak halkın cebinden topladığı paraları, bir günlük konser organizasyonlarına 90 milyon TL gibi astronomik rakamlar harcıyor. Halkın parasını kendi parası gibi harcayacağını söyleyen birisi, böyle bir tutumu nasıl açıklayabilir? Bu durum, halk nezdinde inandırıcılığını tamamen yitirmesine neden oluyor. Sonuç olarak, Mansur Yavaş ve CHP'li belediyelerin yönetim tarzı, Ankara'yı ve Ankaralıyı daha da zor duruma düşürüyor.'Adem Doğramacı: 'Ankara'da yaşayan biri olarak, Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde yaşadıklarımızı paylaşmak istiyorum. 