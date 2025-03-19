Afetlere karşı akıllı çözüm: Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK finalinde

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı! Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya Ankara'dan kabul edilen tek devlet okulu olan Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden iki ortaokul öğrencisi, geliştirdikleri "Akıllı Afet Yönlendirme ve Güvenlik Sistemi" projesiyle büyük başarı elde etti. Deprem ve yangın gibi afetlerde güvenli tahliye sağlayan, güneş enerjisiyle çalışan sistem, 13.918 proje arasından sıyrılarak Nisan ayında düzenlenecek bölge sergisine katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK 2204-B yarışmasına Türkiye genelinde bu yıl toplam 13.918 proje başvurusu yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ankara'dan bölge sergisine katılmaya hak kazanan tek devlet okulu olan Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri büyük bir gurur kaynağı oldu.6. sınıf öğrencileri Agah Çağlar Altuntaş ve Muhammed Eymen Kutlu, danışman öğretmenleri Matematik Öğretmeni Bekir Giriş rehberliğinde geliştirdikleri "Akıllı Afet Yönlendirme ve Güvenlik Sistemi" projesiyle Ankara Bölge Sergisine davet edilmeye hak kazandı.Öğrenciler tarafından geliştirilen bu yenilikçi sistem ile deprem anında titreşim sensörü ile sarsıntıyı tespit ederek "Çök, Kapan, Tutun" uyarısını veriyor. Yangın durumunda gaz ve duman sensörleri devreye girerek insanları güvenli çıkışlara yönlendiriyor. Güneş enerjisiyle çalışarak elektrik kesintilerinde bile işlevini sürdürüyor.Bu düşük maliyetli güvenlik çözümü, özellikle okullar, kamu binaları ve deprem riski taşıyan alanlarda uygulanabilecek nitelikte. Sistemin yaygınlaşması, afet anlarında paniği azaltarak can kayıplarını önlemede önemli rol oynayabilir. Bölge sergisi 7-10 Nisan 2025 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Genç bilim insanları, toplumun afet bilincini artırmayı ve teknolojiyi insan hayatını koruma amacıyla kullanmayı hedefliyor.Ankara'da kabul edilen tek devlet okulu olarak bu başarıyı gösteren Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçelerine ve okullarına büyük bir gurur yaşatıyor!