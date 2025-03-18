Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işçi Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayından bugüne 815 bin 608 iş arayan vatandaşın 79 bin 235 işveren tarafından Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendiğini açıkladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz" dedi.