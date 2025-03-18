Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlaması nedeniyle rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Mart 2025 altın fiyatları...

Küresel belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler altın fiyatlarındaki yükselişi sürüyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 994 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 lira oldu.Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.549,18 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 18 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.548,79Satış 3.549,18Alış 5.819,00Satış 5.868,00Alış 11.640,00Satış 11.736,00Alış 23.208,00Satış 23.376,00Alış 3.011,64Satış 3.011,90