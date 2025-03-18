17 saatlik yolculuk başladı! 286 gün sonra dönüyorlar

NASA astronotları Sunita Williams ve Barry “Butch” Wilmore, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. SpaceX Dragon kapsülü, dört astronotla birlikte gece yarısı istasyondan ayrıldı.NASA astronotları Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov da dönüş kapsülünde Williams ve Wilmore'a eşlik ediyor.Uzay aracı 17 saatlik bir inişin ardından 21:57 GMT'de (TSİ 00:57) Florida açıklarına iniş yapmaları bekleniyor. İniş noktası, hava ve deniz koşulları değerlendirildikten sonra kesinleşecek.İki astronot, Boeing'in Starliner kapsülünün test pilotları olarak geçen yıl 6 Haziran'da UUİ'ye varmıştı. Bu görev en fazla 10 gün sürecekti. Ancak Starliner'da yaşanan teknik sorunlar planları değiştirdi. NASA ve Boeing, kapsülü Eylül 2024'te boş olarak dünyaya geri göndermek zorunda kaldı. Williams ve Wilmore, başka astronotların yerine uzay istasyonunda kalmaya devam etti.Astronotların uzun süren uzay macerası zamanla siyasi tartışmalara neden oldu. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, astronotların Biden yönetimi tarafından “terk edildiğini” iddia etti.Astronotlar bu siyasi çekişmeler arasında zor durumda kaldı. Wilmore, uzaydan yaptığı açıklamada, “Kendimizi terk edilmiş veya mahsur kalmış hissetmiyoruz” dedi. Astronot, “İfadeleri değiştirelim, anlatıyı değiştirelim. Bizim tercihimiz ‘hazırlıklı ve kararlı' olarak anılmak” ifadelerini kullandı.Musk aynı zamanda Danimarkalı astronot Andreas Mogensen ile de tartışmaya girdi.Mogensen, Musk'ı yalan söylemekle suçladı. Williams ile Wilmore'un dönüşünün eylül ayından beri planlandığını belirtti.