İki ayda gümrüklerde 8,1 milyar liramık eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılının ilk iki ayında rekor yakalamalara imza attı.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerince, 2025 yılı ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.Bu süre zarfında 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilo değerli maden ve 326 adet lüks araç yakalandı.Ticaret Bakanlığı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri uzman kadroları, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2025 yılında da hız kesmeden sürdürüyor.Gümrük Muhafaza birimlerince, 2025 yılı ilk iki ay Ocak-Şubat itibariyle yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın ve yasa dışı ticaretin hiçbir türüne geçit verilmiyor.