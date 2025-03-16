CHP’li sabıkalı belediyede yeni skandal! Arsaları böyle peşkeş çektiler

Bilecik'te önceki dönem belediye başkanı olan ve 200 bin dolarlık rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Semih Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arsaları yakınları üzerine ucuza alıp daha sonra imara açtığı ortaya çıkmıştı.Rüşvet operasyonu, ihale ve imar yolsuzlukları ile ülke gündeminden düşmeyen Bilecik Belediyesinde bu kez adrese teslim ihale skandalı yaşandı.Geçtiğimiz yıl yerel seçimlerden önce, 'Bilecik malını satmam, sattırmam' diyerek seçim çalışması yürüten CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz ay, Belediyeye ait 120 taşınmazın satışı için Meclisten yetki aldı.120 Parsel arsayı farklı tarihlerde ihale ile satışa çıkardı. Önceki gün yapılan son ihalede ise satışa çıkarılan parsellerin 3'ü adrese teslim edildi.Belediyeye ait taşınmazların satıldığı ihalede eşler devreye girdi. Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girdi.Merkezde ve değerli olmasına rağmen başka teklifin olmadığı ihaleyi, 2 milyon 175 Bin TL bedelle Pınar Yıldız aldı.Aynı ada içinde bulunan, 733 ada 14 ve 15 parsellerin ikisinin ihalesine ise, Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İhale Biriminde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen girdi.Parsellerin her birine 1 Milyon 590 Bin TL veren Ergen, toplamda 3 Milyon 180 Bin TL vererek 2 parseli satın aldı. Bu parseller için de başka teklifin olmaması dikkat çekti.Aynı ihalede yine İsmetpaşa Mahallesi 736 ada 1 parsel ihalesine ise, Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın kayınpederi Yusuf Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Mehmet Arslan'ın sahibi olduğu Arslan Turizm firması girdi.Yine merkezde ve değerli bir parsel olmasına rağmen tek teklifin verildiği arsayı, Arslan Turizm, 3 Milyon 700 Bin TL ile satın aldı.CHP'li Başkanın kayınpederi Yusuf Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olmuş, daha sonra yakın arkadaşı Mehmet Arslan'ın da aday olmasının ardından adaylıktan çekilip seçimlerde arkadaşına destek olmuştu.