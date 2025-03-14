Bayrampaşa’da DEAŞ’ın saldırı planlayıcısı gözaltına alındı

Bayrampaşa’da ki evinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü saldırı planlayıcısı olduğu tespit edilen ve Mısır'dan Makedonya’ya sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye kaçarak İstanbul’da saklandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.