Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın fiyatları haftanın son gününe rekorla başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 altın fiyatları...
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler, ABD enflasyonunun gerilemesi ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik altın fiyatlarında rekorlara neden oldu.
Altın fiyatları güne rekorla başladı.Serbest piyasada gram altın 3.528,11 TL'den, çeyrek altın ise 5.830,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 14 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
14 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.527,79
Satış 3.528,11
14 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.782,00
Satış 5.830,00
14 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.565,00
Satış 11.661,00
14 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 23.059,00
Satış 23.224,00
14 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.992,42
Satış 2.992,76
Altın fiyatları güne rekorla başladı.Serbest piyasada gram altın 3.528,11 TL'den, çeyrek altın ise 5.830,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 14 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
14 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.527,79
Satış 3.528,11
14 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.782,00
Satış 5.830,00
14 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.565,00
Satış 11.661,00
14 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 23.059,00
Satış 23.224,00
14 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.992,42
Satış 2.992,76