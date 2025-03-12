Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması: İkramiyeler hesaplara ne zaman geçecek?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin alacağı emekli bayram ikramiyesi milyonların gündemine geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ikramiyelerin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama geldi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Böylelikle emekli ikramiyelerine yüzde 33 oranında artış yapılmış oldu. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.Türkiye'de 16 milyon emeklinin faydalanacağı emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin lira olacak. Güler konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada 'Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun' dedi.Emekli ikramiyelerine ilişkin karar Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiyelerin 24-28 Mart tarihlerinden ödenmesi bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, 'SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz.' dedi. Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, 'Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı. Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan,'Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil.' cevabını verdi. Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan,'Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun.' yanıtını verdi.Dul ve yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Maaştan yüzde 75 hisse olanlara 3 bin lira ödeme yapılacak. Yüzde 50 hissesi olanlar 2 bin lira ödeme alırken yüzde 25 hisseye bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak.