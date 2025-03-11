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Yer Adana: Uyuşturucuyla yakalandı 'içiciyim' dedi

Adana’da narkotik polisleri şüphelendiği kamyoneti durdurduğunda sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş vaziyette 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, "Satıcı değilim, içiciyim" savunması yaptı...

Ekleme: 11.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:16 / Editör: Atilla Özbir
Yer Adana: Uyuşturucuyla yakalandı 'içiciyim' dedi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe çeken bir kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sürücü koltuğunun arkasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi. Polis, araç sürücüsü B.Ö. (29) ve yolcu konumundaki E.B.'yi (42) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden B.Ö.'nün, 'Uyuşturucu satıcısı değilim, sadece içiciyim' dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.