Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e rest! 'Günü geldiği zaman...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı 'ön seçim' kararı ve Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına start vermesiyle bir kez daha görünür oldu. Özgür Özel ve İmamoğlu'nun planına karşı çıkan Mansur Yavaş katıldığı bir etkinlikte adaylık konusuyla ilgili ikiliye yeni bir rest daha çekti. Yavaş, "Günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. " dedi ve "Gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız" sözlerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı her geçen gün daha da alevleniyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi ve siyasi kavga artık kamuoyu tarafından daha da fazla görünür, konuşulur oldu.Mansur Yavaş, 'ön seçim' kararı ile başlayan sürecin oldubittiye getirildiği mesajını verirken, İmamoğlu ve Özel de kararlarından geri dönmeyeceklerini her fırsatta ilan ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim için kampanyasına başlamasının ardından Mansur Yavaş'ın yaptığı yeni açıklama da dikkat çekti. Özel ve İmamoğlu'na rest çeken Yavaş bomba sözler kullandı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, 'Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız.' dedi.Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini kaydetti ve şunları söyledi:'Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.''Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı.'