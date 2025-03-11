Denizli'de sahte alkol yapmaya çalışan şahıslar yakalandı
Denizli'de kamyonlarında kaçak alkol yapımı için ayrılan 2 ton etil alkol ile yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Türkiye genelinde birçok ölüme neden olan sahte alkol satışlarına yönelik denetimler artırıldı.
Bu kapsamda bir çalışma da Denizli'de gerçekleştirildi.
Kente yüklü miktarda kaçak alkol getirileceği üzerine ihbar alan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.
2 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli şahısların detaylı çalışma sonucu tespit edilerek kullandıkları kamyonet takip edildi.
Ekipler kamyonet seyir halindeyken operasyon düzenleyerek durdurdu. Operasyon ise drone ile havadan görüntülendi.
Kamyonette arama çalışmaları sonucunda ise 2 ton etil alkol ele geçirildi.
3 ŞAHSA YASAL İŞLEM
Kamyonette bulunan 3 şüpheli şahıs ise yakalandı.
Yakalanan 3 şüpheli şahsa "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.