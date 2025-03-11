Denizli'de sahte alkol yapmaya çalışan şahıslar yakalandı

Türkiye genelinde birçok ölüme neden olan sahte alkol satışlarına yönelik denetimler artırıldı.Bu kapsamda bir çalışma da Denizli'de gerçekleştirildi.Kente yüklü miktarda kaçak alkol getirileceği üzerine ihbar alan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.Şüpheli şahısların detaylı çalışma sonucu tespit edilerek kullandıkları kamyonet takip edildi.Ekipler kamyonet seyir halindeyken operasyon düzenleyerek durdurdu. Operasyon ise drone ile havadan görüntülendi.Kamyonette arama çalışmaları sonucunda ise 2 ton etil alkol ele geçirildi.Kamyonette bulunan 3 şüpheli şahıs ise yakalandı.Yakalanan 3 şüpheli şahsa "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.