Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçen hafta yaşanan dalgalı seyir sonrası rekor seviyelerden aşağı inen altın fiyatları yeni haftaya toparlanmayla başladı. Gram altın yüzde 0,22 yükselişle günü açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları geçen hafta rekor serisine son vermiş yaşanan dalgalanmanın ardından bir miktar değer kaybetmişti. Özellikle ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda izlediği tutum altın fiyatlarını negatif yönde etkilerken, altın birikimi olan yatırımcılarını üzmüştü. cuma günü kapanışta gram altın 3.409 lira seviyesine kadar gerilemişti. Peki yeni haftanın ilk gününde altın piyasaları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Mart 2025 altın fiyatları...Alış 3.419,07 TLSatış 3.419,62 TLAlış 5.645,00 TLSatış 5.690,00 TLAlış 11.285,00 TLSatış 11.377,00 TLAlış 22.501,00 TLSatış 22.660,00 TLAlış 2.910,04 dolarSatış 2.910,60 dolar