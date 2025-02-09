Ali Yerlikaya: Trafikte 3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi

Trafikte kurallara uymayarak hem kendi canını hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücülere yönelik sıkı denetimler sürüyor.Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin güncel istatistiklerini paylaştı.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şu bilgilendirmelerde bulunuldu:1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; Okul Servis araçlarına yönelik toplam:- 111 bin 476 adet denetim,- 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı.- 2024 yılında okul servis araçları toplam 1.674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce denetimler arttırıldı.Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz.Okul servisi sürücülerimiz,lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz!Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında:-3 Milyon 145 bin 753 araç denetlendi.-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı.-Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335,-Periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496,-Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701,-Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve-Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;- Toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı.Lütfen, trafik kurallarına uyalım!Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.