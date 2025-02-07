Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ultimatom! Ön seçim krizi büyüyor

CHP tabanında İmamoğlu kadar gücü ve karşılığı olmadığı için ön seçimde kaybetmesine kesin gözüyle bakılan ve bu yolla saf dışı bırakılmak istendiğini gören Mansur Yavaş ise sürece yönelik sert muhalefetine devam ediyor.Bu süreçte sık sık Özgür Özel ile görüşerek cumhurbaşkanı adayının yalnızca ön seçim ile belirlenmesinin büyük bir hata olacağını dile getiren Mansur Yavaş'ın adeta ültimatom niteliğinde bir anket çalışması yaptırdığı ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre Yavaş, tarafsız bir firmaya 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı. Ankette, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yalnızca ön seçimle belirlenmesini doğru buluyor musunuz?' ve 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' gibi sorulara yer verildiği bildirildi.Anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş'ın bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıktığı aktarıldı.Öte yandan CHP Parti Meclisi, ön seçim takvimini ve yol haritasını belirlemek için pazartesi günü toplanacak. Bu toplantıdan bir gün önce ise Ankara'da Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında üçlü bir zirvenin yapılması öngörülüyor.Parti Meclisi toplantısından bir gün önce Yavaş ile bir araya gelmeyi planlayan Özel ve İmamoğlu, son bir hamle daha yaparak kendisini ön seçime ikna etmeye çalışacak. Yavaş'ın ise daha önce Özgür Özel'e de bahsettiği anket sonuçlarını ve vatandaş eğilimlerini iki isme göstereceği, adayın yalnızca ön seçimle belirlenmesinin yanlış bir tutum olduğunu bir kez daha dile getireceği öne sürülüyor.