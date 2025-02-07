Korkunç kaza: Caddede insanların üzerine uçak düştü!

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık bir caddeye düştü. Caddede çok sayıda araç ve insanların olduğu bildirildi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık bir caddede bulunan araçların üzerine düştü.King Air F90 model uçak, havalandıktan beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken kaza gerçekleşti.İlk belirlemelere göre uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı aktarıldı. Televizyon görüntülerinde kazanın ardından yangın çıktığı görülüyor. ​İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletli yaralı olarak kurtuldu.İtfaiye ekipleri yerel medyaya açıklama yaparak kaza sırasında otobüste yolcu olmadığını söyledi.İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.Yetkililer can kaybının artabileceğini aktardı.