Google'dan 2.5 milyar Gmail kullanıcısına uyarı: Bu saldırılara dikkat edin

Google, Gmail kullanıcılarına yönelik yeni bir tehdit konusunda uyarıda bulundu. Yapay zeka destekli saldırılar, kullanıcıların hesaplarını ele geçirmek için kullanılıyor. Yaklaşık 2,5 milyar Gmail hesabı risk altında.Bilgisayar korsanları, yapay zeka kullanarak Google destek temsilcilerini taklit ediyor ve kullanıcıları arayarak Gmail hesaplarının tehlikede olduğunu iddia ediyor.Panik yaratarak kullanıcıları hassas bilgileri (kurtarma kodları gibi) paylaşmaya ikna ediyorlar.Google, hiçbir zaman kurtarma kodunuzu kimseyle paylaşmamanız konusunda uyarıyor. Ayrıca, ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmanızı öneriyor.Kurtarma kodunuzu paylaştıysanız, hesabınızı güvence altına almak için şu adımları izleyin:Şifrenizi değiştirin: Android cihazınızda Ayarlar > Google > Google Hesabınızı yönetin > Güvenlik > Oturum açma > Şifre adımlarını izleyerek şifrenizi değiştirin.Şifrenizi sıfırlayın: Hesabınıza erişemiyorsanız, 'Şifremi unuttum' seçeneğini kullanarak güvenlik sorularını yanıtlayarak şifrenizi sıfırlayın.İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), hesabınızı korumak için en etkili yöntemlerden biridir. 2FA etkinleştirildiğinde, bilgisayar korsanları şifrenizi çalmış olsalar bile hesabınıza erişemezler.