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Derya Şensoy'un yeni sevgilisi

İşadamı Celal Can Algül ile evlenmesi beklenirken 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Derya Şensoy, yeni ilişkisiyle konuşuluyor.

Ekleme: 6.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 6.02.2025 - 10:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Derya Şensoy'un yeni sevgilisi
Yaşadığı aşklarda bir türlü mutlu sona gelemeyen Ferhan Şensoy'un kendisi gibi oyuncu kızı Derya Şensoy, özel hayatıyla gündemde. Aşklarını hiçbir zaman gizlemeyen Şensoy'dan aşk bombası geldi.

4 YIL SÜRMÜŞTÜ

İşadamı Celal Can Algül ile nikah tarihi beklenirken 4 yıllık ilişkisini bir anda sonlandıran Derya Şensoy aradığı aşkı sonunda buldu.

YENİSİ OYUNCU

Derya Şensoy gönlünü yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı'ya kaptırdı. Ünlü çiftin 1,5 aydır birlikte olduğu söylentiler arasında.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan aşk iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Derya Şensoy'un yeni sevgilisi