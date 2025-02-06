ASELSAN, ROKETSAN, BMC’ye Yerli Test Cihazları Üretiyorlar

Savunma sanayinin göz bebeği olan ASELSAN, ROKETSAN, BMC gibi firmaların bazı projelerine yerli test cihazları üretiyorlar.Akış, sıcaklık, basınç, termodinamik gibi alanlarda testler gerçekleştirebildiklerini söyleyen Argemsan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Erkan Atik, savunma sanayi projeleri hakkında bilgi verdi.

700 dereceye kadar ısı dayanıklılığını test edilebiliyor

Test cihazlarıyla hangi özellikleri test edebildikleri hakkında bilgi veren Erkan Atik, “Test cihazlarımızla savunma sanayimize çalışan firmalarımızın ürünlerinin akış, sıcaklık, basınç, termodinamik gibi alanlarda testlerini gerçekleştirebilen sistemleri üretmekteyiz. Yine sürtünme testleri, mukavemet testleri gibi testlerimizi de yapabilmekteyiz. Isı testimiz yaklaşık

700 dereceye kadar çıkabilmektedir. Basınç testi askeri alanlarda pinomatik ve hidrolik ekipmanların negatif veya pozitif basınç altında test edilmesine olanak sağlamaktadır. Sürtünme testi, test edilen ürünün akışkan ile arasındaki sürtünmeden kaynaklanan hız kayıplarının tespit edilmesine olanak sağlayan bir testtir. Akış testi, ürünün üzerinden geçen akışkan debisinin ölçülmesiyle gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

“Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün onaylı tedarikçisiyiz”Hangi firmalarla hangi projelerde çalıştıkları hakkında bilgi veren Atik, “İlk kez BMC ile vakum test cihazını yerli ve milli olarak üretmiştik. Sonrasında ASELSAN ve ROKETSAN’ın ana yüklenicileri olduğu ORKA Milli Torpido Projesi’nin sürtünme testlerinin yapıldığı test cihazını geliştirdik. Bu arada Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün onaylı tedarikçisiyiz. Bu bağlamda ülke genelinde farklı illerde bulunan askeri fabrikalarımızın test cihazları talebini karşılamaktayız” dedi.

“Geçmişte ithal edilen testleri artık yerli olarak üretiyoruz”

Zırhlı personel taşıyıcı araçların ihtiyacına yönelik hortum patlatma test cihazı, vakum test cihazı gibi sistemleri de ürettiklerini belirten Atik, şöyle konuştu: “Hava, kara ve denizcilikle ilgili ihtiyaç duyulan test cihazlarını proje bazlı ve tamamen yerli ve milli olarak tasarlayıp üretimini gerçekleştirmekteyiz. Bilindiği gibi bu sistemlerin belirli standartlar doğrultusunda üretilmesi gerekmektedir. İstenen standartlara göre test cihazlarını üretmekteyiz. Geçmişte test cihazları yurtdışından ithal edilmekteydi ancak artık bu sistemleri yerli ve milli olarak

üretir hale geldik. Yine farklı bir projemiz; askeri kara araçlarının güç aktarım organlarının vurulma ve mukavemet testlerinin yapılması devam etmektedir.”









Eğitim simülasyon cihazlarında 11 ülkeye ihracat yapıyorlar

Aynı zamanda SAHA İstanbul üyesi olan Argemsan Eğitim Teknolojileri’nin Genel Müdürü Erkan Atik, sözlerini şöyle noktaladı: “Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerimizin mühendislik fakültelerine eğitim cihazları üretmekteyiz. Öğrenciler bu eğitim cihazları ile teorik olarak derslerde gördükleri konuları uygulamalı şekilde deneyimleyebilmekteler. Şu an 17 farklı alanda 400 adet eğitim cihazımız bulunmaktadır. 100’e yakın üniversite ve 600’e yakın meslek yüksekokulumuzla çalışmalar yürütmekteyiz. Ek olarak yüksek lisans ve doktora tezlerinin uygulamalarıyla ilgili de deney cihazlarımız bulunmaktadır. Daha önce bu setler Almanya, İngiltere ve İspanya’dan ithal edilmekteydi, artık Türkiye’de yerli ve milli olarak üretilebilmektedir. Üretmekle kalmayıp Bosna Hersek, Kosova, Libya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi toplam 11 ülkeye ihracat da yapmaktayız.”



