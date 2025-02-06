Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 182 bin kişilik personel ordusuyla 11 ildeki 1900 şantiyede 7/24 mesaiye devam ediyor.Tarihte görülmemiş bir hızla 2 yıllık süreç içerisinde 201 bin 580 konut ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.Sene sonuna kadar bu sayının 453 bine çıkarılması ve 11 ildeki tüm çalışmaların başarıyla bitirilmesi hedefleniyor.Bakanlık, yapılması planlanan tüm yapıların ihale süreçlerini de tamamlayarak inşaat çalışmalarını başlattı.Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde yalnızca konut ve iş yeri yapılmıyor.2 yıllık süreçte 2,6 trilyon liralık dev kaynak bölgenin ihyası için seferber edilirken, bu sene de 11 ili kapsayan dev projeler bir bir hayata geçirilecek.Bu yıl için planlanan 584 milyar liralık ödenek kapsamında 11 ilde sağlıktan turizme kadar birçok başlıkta milyar liralık yeni yatırımlar devreye alınacak.2025 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde bu sene 11 ildeki sulama yatırımlarının onarımı için 4,3 milyar liralık kaynak ayrıldı.Taşkın koruma hizmetleri için ayrılan tutar 2,4 milyar lira olarak belirlendi.Depolama, içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı gibi projeler için 10,6 milyar liralık yatırım öngörülüyor.Kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için ayrılan tutar 16,6 milyar lirayı bulacak.DSİ'nin 11 ildeki içme suyu onarım projeleri için ise 1,5 milyar lira yatırım bütçesi ayrıldı.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından, demiryollarında oluşan hasarların giderilmesi için 5 milyar liralık yatırım öngörülüyor.Devam eden karayolu çalışmaları için de 3,8 milyar lira kaynak aktarılacak. Buna ek olarak Osmaniye ve Şanlıurfa'daki yolların bakım-onarımı için 2 milyar liralık ödenek aktarılması planlanıyor.Dikkat çeken dev yatırımlardan biri de eğitim alanında gerçekleşecek. 11 ilde çelik yapılı okul inşası için 3 milyar liralık yatırım yapılacak.Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki sanayi işyerlerinin yapımına yönelik proje için bu yıl 2,4 milyar lira kaynak harcanacak.Turizm alanında da büyük seferberlik devam edecek. Bölgedeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı ve çevre düzenlemeleri için bu yıl 790 milyon lira ayrıldı.Kütüphanelerin onarımı için 1,2 milyar lira harcanacak. Öte yandan adli tıp binaları, adalet sarayları, adliye ve cezaevi projeleri için ise 4 milyar lirayı aşkın yatırım yapılacak.