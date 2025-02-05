Bayraktar TB2 için yeni merkez! Fas’ta bakım üssü kuruluyor

Türkiye'nin savunma sanayii devi Baykar Afrika'daki etkisini artırmak için kritik bir hamle yaptı. Middle East Eye'ın haberine göre, Baykar, Fas'a sattığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının bakım ve operasyonlarını üstlenecek bir tesis kurmak üzere Fas'ta 'Atlas Savunma' adlı bir yan kuruluş oluşturdu.5 Aralık 2024'te Fas Ticaret Sicili'ne resmen kaydedilen şirket, Fas Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2025 tarihli nüshasında duyuruldu. Rabat merkezli şirketin sermayesinin 2,5 milyon dirhem (yaklaşık 680 bin dolar) olduğu bildirildi.Baykar'ın Fas'a yönelik bu yatırımı, yalnızca askeri iş birliği açısından değil, Türkiye'nin Afrika'daki sanayi ve savunma sektöründeki nüfuzunu genişletme stratejisinin bir parçası olarak görüldü.Fas, 2021 yılında 70 milyon dolar karşılığında 13 adet Bayraktar TB2 sipariş etmiş, ilk partiyi de aynı yılın Eylül ayında teslim almıştı. Anlaşma, dört yer istasyonu, simülasyon sistemleri, dijital takip altyapısı ve Fas'taki hava üslerinde özel bir drone operasyon merkezi kurulmasını da kapsıyordu.Baykar'ın Fas'ta kurduğu tesis, Türkiye'nin bölgedeki savunma sanayii projelerinin ilk adımı olabilir. Ankara, Fas'ın savunma altyapısını güçlendirmek için yeni anlaşmalara da hazırlanıyor. Faslı yetkililerin Bayraktar TB2'nin ardından daha gelişmiş Akıncı insansız hava araçlarını satın alma olasılığını değerlendirdiği belirtiliyor. Bu adım gerçekleşirse, Fas-Türkiye savunma iş birliği daha da derinleşebilir.Baykar, yalnızca Fas'ta değil, küresel ölçekte yeni üretim ve bakım tesisleri açarak etkisini artırıyor. Ukrayna'da yıllık 120 insansız hava aracı üretecek bir fabrika kurulurken, Suudi Arabistan'da da bir montaj hattı faaliyete geçirildi.