Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Küresel piyasalar yeni haftaya küresel ticarete getirilen yeni tarifelerle başladı! Yeni ABD yönetimi Meksika ve Kanada'dan ithal ürünlere yüzde 25, Çin'den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 gümrük tarifesi getirdi. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri körükledi. Altın fiyatları hızlı düşüşle başladı.
Küresel piyasalar yeni haftaya küresel ticarete getirilen yeni tarifelerle başladı! Yeni ABD yönetimi Meksika ve Kanada'dan ithal ürünlere yüzde 25, Çin'den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 gümrük tarifesi getirdi. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri körükledi. Altın fiyatları hızlı düşüşle başladı.
Dolar, küresel para birimleri karşısında yüzde 1 ve üstünde değer kazanırken, altın fiyatları rekor seviyelerden hızlı geriledi.
Altın yatırımcıları, yeni gümrük tarifelerinin piyasalara yansımasını izlemeye devam edecek.
İşte yeni haftada altın fiyatları...
Gram altın 3,210 TL
Çeyrek altın 5,220 TL
Yarım altın 10.440 TL
Cumhuriyet altını 21,330 TL
ONS altın 2,782 dolar
Dolar, küresel para birimleri karşısında yüzde 1 ve üstünde değer kazanırken, altın fiyatları rekor seviyelerden hızlı geriledi.
Altın yatırımcıları, yeni gümrük tarifelerinin piyasalara yansımasını izlemeye devam edecek.
İşte yeni haftada altın fiyatları...
Gram altın 3,210 TL
Çeyrek altın 5,220 TL
Yarım altın 10.440 TL
Cumhuriyet altını 21,330 TL
ONS altın 2,782 dolar