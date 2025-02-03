Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalar yeni haftaya küresel ticarete getirilen yeni tarifelerle başladı! Yeni ABD yönetimi Meksika ve Kanada'dan ithal ürünlere yüzde 25, Çin'den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 gümrük tarifesi getirdi. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri körükledi. Altın fiyatları hızlı düşüşle başladı.

Küresel piyasalar yeni haftaya küresel ticarete getirilen yeni tarifelerle başladı! Yeni ABD yönetimi Meksika ve Kanada'dan ithal ürünlere yüzde 25, Çin'den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 gümrük tarifesi getirdi. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri körükledi. Altın fiyatları hızlı düşüşle başladı.Dolar, küresel para birimleri karşısında yüzde 1 ve üstünde değer kazanırken, altın fiyatları rekor seviyelerden hızlı geriledi.Altın yatırımcıları, yeni gümrük tarifelerinin piyasalara yansımasını izlemeye devam edecek.Gram altın 3,210 TLÇeyrek altın 5,220 TLYarım altın 10.440 TLCumhuriyet altını 21,330 TLONS altın 2,782 dolar