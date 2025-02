İstanbul Sahur Vakti 2025: Ramazan’da İlk Sahur ve İftar Saatleri

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip Ramazan ayı, İstanbul’da coşkuyla karşılanmaya hazırlanıyor. 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca milyonlarca vatandaş, oruç ibadetini yerine getirecek. Sahur ve iftar vakitlerini doğru takip etmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan imsakiyesini yayımladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, camilerde teravih namazları kılınacak, iftar sofraları kurulacak ve manevi bir atmosfer tüm şehri saracak. Oruç tutacak vatandaşlar için sahur vakti büyük önem taşırken, gün boyu sabır ve ibadetle geçirilen saatlerin ardından iftar vaktinin gelişini ezan sesi müjdeleyecek. İstanbul’da yaşayanlar için her gün birkaç dakikalık değişimlerle sahur ve iftar saatleri güncellenirken, Ramazan ayının sonunda ise bayram coşkusu yaşanacak. İşte İstanbul 2025 Ramazan imsakiyesi ve oruç vakitleriyle ilgili tüm detaylar…İstanbul 2025 Sahur Vakti ve İftar SaatiMüslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor. İstanbul’da oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı İstanbul imsakiyesi bilgileri:• İlk sahur saati: 1 Mart 2025 Cumartesi günü 06:07• İlk iftar saati: 1 Mart 2025 Cumartesi günü 19:01İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, belirtilen saatlere göre sahurlarını yaparak oruç ibadetlerine başlayabilecek.İstanbul’da İlk Teravih Namazı Saat Kaçta?Ramazan ayının ilk teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma akşamı kılınacak. İstanbul’da yatsı namazı saati 20:19 olarak belirlenmiş olup, teravih namazı bu vakitten sonra eda edilecek.Cami ve mescitlerde yoğun katılımla kılınan teravih namazı, Ramazan boyunca her akşam devam edecek.Ramazan Ayı Boyunca Sahur ve İftar Saatleri Değişecek mi?Ramazan ayı ilerledikçe İstanbul’da sahur ve iftar vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek. İftar saati her gün yaklaşık 1-2 dakika gecikerek ilerlerken, sahur vakti de aynı şekilde daha erken bir saate kayacak.Vatandaşların, günlük imsakiyeyi takip ederek ibadetlerini buna göre planlamaları öneriliyor.Ramazan Ne Zaman Sona Erecek? Bayram Ne Zaman?Ramazan ayı 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Oruç ibadetini tamamlayan Müslümanlar, 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nı kutlamaya başlayacak. Bu mübarek ay boyunca, tüm İslam aleminin huzur ve bereket içinde oruçlarını tutmaları temenni edilir. İstanbul’da sahur ve iftar vakitleri ile ilgili en güncel bilgileri takip etmek için resmi imsakiye verilerini incelemeyi unutmayın!