Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 415 bin lira, en yüksek 3 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,9 artışla 3 milyon 500 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.363,82 TL'den, çeyrek altın ise 5.587,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 28 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.363,47Satış 3.363,82Alış 5.536,00Satış 5.587,00Alış 11.075,00Satış 11.176,00Alış 22.087,00Satış 22.265,00Alış 2.865,62Satış 2.866,17