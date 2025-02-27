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Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 14:27'de kaydedildi.

Ekleme: 27.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde depremAFAD, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem, Balıkesir'in Avşa Adası açıklarında kaydedildi.