Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 14:27'de kaydedildi.

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.Yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşti.Deprem, Balıkesir'in Avşa Adası açıklarında kaydedildi.