Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 14:27'de kaydedildi.
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem, Balıkesir'in Avşa Adası açıklarında kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem, Balıkesir'in Avşa Adası açıklarında kaydedildi.