Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve kadrolar belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından birçok vatandaş, alım süreciyle ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler.

Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yangınla mücadeleden teknik kadrolara kadar geniş bir yelpazede personel alımı yapılacağını belirtti.Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Başlayacak?Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada personel alım sürecinin ilerleyen aylarda başlayacağını belirtti.Alım kapsamında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yanı sıra çeşitli kadrolarda toplam 8 bin 500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" ifadelerine yer verdi.Başvurular Ne Zaman Başlayacak?Başvuru tarihleri ve sürecin nasıl işleyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde detayları paylaşması bekleniyor.