Starbucks’ta kriz! Yüzde 30’u kaldırılacak

Gazze soykırımında işgalci İsrail'e verdiği koşulsuz destekle bilinen ünlü kahve zinciri Starbucks, darbe üstüne darbe alıyor. İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykotların hedefinde olan kahve zinciri, yıllardır kademeli olarak değer kaybediyordu. Geçtiğimiz iki yıl içinde bazı pazarlardan tamamen çekilmek zorunda kalan marka, gelirlerinde de büyük düşüş yaşamıştı.2024 yazında, iki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren Starbucks'ta Üst Yönetici Laxman Narasimhan görevinden ayrılmıştı. Finansal takviminde 29 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayınlamış, buna göre Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışlarının yüzde 4 azaldığı belirlenmişti.Yeni CEO Brian Niccol'den mali kriz içinde olan kahve zincirine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Niccol, 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu. Niccol, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajında, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıklarını kaydetti.ABD medyasında yer alan haberlere göre marka 'tarihinin en büyük düşüşü'nü yaşıyor. Yayınlanan raporlarda Starbucks'ın satışları dört çeyrektir üst üste düşüşte olduğu görülürken yaşanan bu gerilemenin şirketin en uzun düşüşü olduğu belirtiliyor. Devam eden uluslararası boykotun yanı sıra müşterilerin, içeceklerin çok yüksek fiyatlı olması nedeniyle Starbucks'a gitmeyi bıraktığı biliniyor.Satışlardaki düşüşü telafi etmek için alınan bir dizi önlemde, menüde de küçülmeye gidileceği öğrenildi.Şirketten yapılan resmi açıklamada, menüde yer alan ürünlerin yüzde 30'unun kaldırılacağı da duyuruldu. Şirket, menü değişikliğini duyuran bir duyuruda, 'Bu ürünler yaygın olarak satın alınmıyor, yapımı karmaşık olabiliyor veya menümüzdeki diğer içeceklere benziyor' ifadelerini kullandı.