İstanbul'da ilginç anlar! Sürü halinde yola indiler, gören şoke oldu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için Eyüpsultan'da yola indi. Fatih'te bir evin çatısında ise sansar görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Eyüpsultan Hasdal mevkisinde aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için yola indi. Domuzları gören bir sürücü, aracıyla yol kenarında durarak o anları cep telefonuyla görüntüledi.Domuzlara korna çalan sürücü 'Hey' diyerek seslendi. Fatih Yedikule'de ise bir evin çatısında sansar görüldü. Nereden geldiği belli olmayan sansar heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sarıyer Maslak'ta da çalılık alanda yiyecek arayan domuz çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.