İstanbul’da 2 günde 2 elektriğe kapılma olayı yaşandı: Bir köpek öldü

22 Şubat Cumartesi günü Fatih Koldaş eşi ve köpeği Rose ile beraber yürüyüşe çıktı. Yürüyüş esnasında köpeği Rose bir anda acı içinde kıvrandığını gördü. Koldaş, can havliyle köpeğini kurtarmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı esnada kendisine de elektrik çarptı. Koldaş İhmal suçlamasıyla şikâyetçi oldu.BEŞİKTAŞ'TA YİNE ELEKTRİK AKIMI FACİAYA DÖNÜŞÜYORDUAkat Mahallesi Zeytinoğlu caddesinde önceki gün meydana gelen korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir kadın köpeği ile gezintiye çıkmıştı. Kaldırımda yürüdükleri sırada köpek bir panonun yanından geçerken elektrik akımına kapıldı. Köpeğe müdahale etmeye çalışan kadın da akıma kapılmaktan onu sakinleştiremedi. Çevredekilerin yardımı ile güçlükle sakinleştirilen köpek bir araçla veterinere götürüldü. Çevredeki vatandaşların kameralarına yansıyan korkunç olayda köpeğin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar Belediye ve sorumlulara tepki gösterdi.'KADİKÖY'DE HER KAPIYI TEK TEK GEZİP ROSE'NİN ÖLÜŞ ŞEKLİNİ VE ASLA SORUMLULUK ALMAYAN SİZDEN BAHSEDECEĞİM'Acılı aile ise sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda ihmali olanları sorumluluk almaya davet etti. Ailenin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Evet demokrasi kazanacak. Oy verirken önüme bu anı ve kızımızın kanlı gözlerini hatırlayacağım ve hatırlatacağım. Kadıköy'de her kapıyı tek tek gezip Rose'nin ölüş şeklini ve asla sorumluluk almayan sizden bahsedeceğim. Zira unutmayın Mesut bey, sizi o koltuğa oturtan Kadıköy halkı' dedi.2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİİstanbul'da son 2 günde meydana gelen olaylar akıllara İzmir'i getirdi. Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen olayda kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.