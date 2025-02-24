Altın güne nasıl başladı! İşte detaylar...
Donald Trump'ın politikalarının enflasyonu yeniden artıracağı beklentileriyle altın fiyatlarında kâr satışları yaşansa da zirveye yakın seyretmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları Donald Trump'ın politikalarını izlemeye devam edecek.
Donald Trump'ın politikalarının enflasyonu yeniden artıracağı beklentileriyle altın fiyatlarında kâr satışları yaşansa da zirveye yakın seyretmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları Donald Trump'ın politikalarını izlemeye devam edecek.
Öte yandan doların seyri de piyasaların takibinde olacak.
Gram altın 3,446 TL
Çeyrek altın 5,792 TL
Yarım altın 11,584 TL
Cumhuriyet altını 23.665 TL
ONS altın 2,939 dolar
Öte yandan doların seyri de piyasaların takibinde olacak.
Gram altın 3,446 TL
Çeyrek altın 5,792 TL
Yarım altın 11,584 TL
Cumhuriyet altını 23.665 TL
ONS altın 2,939 dolar