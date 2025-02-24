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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı! İşte detaylar...

Donald Trump'ın politikalarının enflasyonu yeniden artıracağı beklentileriyle altın fiyatlarında kâr satışları yaşansa da zirveye yakın seyretmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları Donald Trump'ın politikalarını izlemeye devam edecek.

Ekleme: 24.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı! İşte detaylar...Donald Trump'ın politikalarının enflasyonu yeniden artıracağı beklentileriyle altın fiyatlarında kâr satışları yaşansa da zirveye yakın seyretmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları Donald Trump'ın politikalarını izlemeye devam edecek.

Öte yandan doların seyri de piyasaların takibinde olacak.

Gram altın 3,446 TL

Çeyrek altın 5,792 TL

Yarım altın 11,584 TL

Cumhuriyet altını 23.665 TL

ONS altın 2,939 dolar