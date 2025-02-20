Iğdır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde servis şoförlüğü yapan Turan Kuas, Kerimbeyli Köyü'nden öğrencileri alarak okula gitmek üzere yola çıktı.Köy yolu civarında seyreden sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kazada sürücü ile 5 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.