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Iğdır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Karakoyunlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs, şarampole devrildi. Kazada 5'i öğrenci, 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:47 / Editör: Atilla Özbir
Iğdır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varIğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde servis şoförlüğü yapan Turan Kuas, Kerimbeyli Köyü'nden öğrencileri alarak okula gitmek üzere yola çıktı.

Köy yolu civarında seyreden sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Iğdır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

6 YARALI

Kazada sürücü ile 5 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var