Diyarbakır'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.