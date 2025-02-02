Diyarbakır'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.